"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم المساعدات لمتضرّري إعصار "تيج" باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، تقديم مساعدات إيوائية متنوعة للأسر المتضررة من إعصار "تيج" في مديرية حصوين بمحافظة المهرة، حيث شملت المساعدات الخيام والحقائب الإيوائية.