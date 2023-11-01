"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم المساعدات لمتضرّري إعصار "تيج" باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، تقديم مساعدات إيوائية متنوعة للأسر المتضررة من إعصار "تيج" في مديرية حصوين بمحافظة المهرة، حيث شملت المساعدات الخيام والحقائب الإيوائية.
وثمّن الأمين العام بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر؛ الدعم الكبير الذي يقدّمه مركز الملك سلمان للإغاثة، لأبناء المحافظة في مختلف القطاعات، والتي أسهمت -بحمدالله- في تخفيف معاناتهم.
يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المناطق اليمنية المتضررة من جراء الإعصار "تيج".