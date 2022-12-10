"هلا التويجري" تؤكد: إصلاحات رؤية المملكة 2030 عززت حقوق الإنسان

وقالت الدكتورة هلا التويجري، في تصريح صحفي بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2022": "إن الإصلاحات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان؛ أسهمت في تحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات الوطنية، والالتزامات الدولية في هذا المجال، وأن المملكة العربية السعودية -ولله الحمد- استشعرت أهمية هذا المجال من خلال تعديلات وإصلاحات عدة أسهمت في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها على المستوى المحلي، بجانب انضمامها للعديد من صكوك واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وقد عزز ذلك إنشاء هيئة ترتبط بالملك أيده الله مباشرة، بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وعلى المستوى الدولي حرصت المملكة على أن تكون جزءًا رئيسيًّا من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها في العالم من خلال جهودها التنموية والإنسانية، ومن خلال سياساتها الراسخة والرامية إلى نشر السلام والاستقرار لمختلف شعوب العالم، وأوضحت التويجري أن حقوق الإنسان في الوقت الراهن تُعد محط اهتمام دول العالم أجمع، ويتطلب التعامل معها مهنية ومنهجية أساسها قائم على استشعار هذه الحقوق والمعرفة والحوار، والعمل المنظم وتبادل الخبرات والشراكات بما يهيئ الأدوات الفعالة لتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.