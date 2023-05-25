"سنقل فيو" تطرح حلولها للمصرفية المفتوحة في "سيمليس الشرق الأوسط 2023" بدبي

هذا وتحرص "سنقل فيو" على المشاركة في المعارض التقنية والمالية المتخصصة للتعريف بالخدمات والابتكارات التي تقدمها الشركة واستكشاف المزيد من الأسواق إقليمياً ودولياً وتعزيز مكانة الشركة في مجال المصرفية المفتوحة والتكنولوجيا المالية وغيرها من الحلول التي تساعد الشركات في عمليات التحول الرقمي. وفي هذه الدورة حرصت "سنقل فيو" على عرض خدماتها والحلول التي تقدمها الشركة في مجال المصرفية المفتوحة. هذه التقنية التي تسهم في تحقيق الابتكار والتطور في القطاع المالي. كما تم التركيز على مناقشة أهمية المصرفية المفتوحة وقدرتها على الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات البنكية. الخدمة التي من شانها أن تخدم الشركات والمنشآت في مختلف القطاعات مثل التجارة الإلكترونية، التمويل، المحاسبة، السفر والسياحة، مما يوفر إمكانية اتخاذ قرارات مدروسة وتقديم خدمات مميزة لعملائهم.