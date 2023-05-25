"سنقل فيو" تطرح حلولها للمصرفية المفتوحة في "سيمليس الشرق الأوسط 2023" بدبي

شاركت عمق الحلول "سنقل فيو" في معرض "سيمليس الشرق الأوسط" ضمن دورته الأخيرة بهدف طرح أفضل حلولها المالية وأحدثها في مجال المصرفية المفتوحة. حيث تسعى "سنقل فيو" لتعزيز مكانتها ضمن أفضل شركات التقنية المالية في المملكة، من خلال تحسين تجربة الشركات والمنشآت في إدارة التعاملات المالية الخاصة بها من خلال أحدث التقنيات المالية المتاحة.
هذا وتحرص "سنقل فيو" على المشاركة في المعارض التقنية والمالية المتخصصة للتعريف بالخدمات والابتكارات التي تقدمها الشركة واستكشاف المزيد من الأسواق إقليمياً ودولياً وتعزيز مكانة الشركة في مجال المصرفية المفتوحة والتكنولوجيا المالية وغيرها من الحلول التي تساعد الشركات في عمليات التحول الرقمي. وفي هذه الدورة حرصت "سنقل فيو" على عرض خدماتها والحلول التي تقدمها الشركة في مجال المصرفية المفتوحة. هذه التقنية التي تسهم في تحقيق الابتكار والتطور في القطاع المالي. كما تم التركيز على مناقشة أهمية المصرفية المفتوحة وقدرتها على الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات البنكية. الخدمة التي من شانها أن تخدم الشركات والمنشآت في مختلف القطاعات مثل التجارة الإلكترونية، التمويل، المحاسبة، السفر والسياحة، مما يوفر إمكانية اتخاذ قرارات مدروسة وتقديم خدمات مميزة لعملائهم.
ويعدّ معرض "سيملس الشرق الأوسط" الحدث الأبرز الذي تتيح فرصة الاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات في عالم المدفوعات والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وقطاع البيع بالتجزئة.
يذكر أن "سنقل فيو" قد حصلت مؤخراً على تصريح البنك المركزي السعودي "ساما" للعمل ضمن البيئة التجريبية التشريعية وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة لتصبح بذلك من أولى الشركات التي حصلت على التصريح الفني ما يعبر على جاهزيتها التامة والمستمرة لتلبية كافة المتطلبات التنظيمية والتشريعية. كما أن "سنقل فيو" لديها الكثير من الشراكات الناجحة مع شركات التقنية الدولية والعديد من مزودي الخدمات مما أكسبها الخبرة والتميز والريادة في ابتكار الحلول في مجال المصرفية المفتوحة.
من جهته، قدم الرئيس التنفيذي لشركة "سنقل فيو Singleview" عبد الرحمن العريفي، شكره للفريق المسؤول عن برنامج المصرفية المفتوحة والبيئة التجريبية التشريعية في البنك المركزي والمدفوعات السعودية، على الجهود التي بذلوها في التطوير والامتثال بالإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، الأمر الذي يمثل تحولاً نوعيًا في تاريخ القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، ويتيح المجال لـ "سنقل فيو" وشركات التقنية المالية الفرصة لإثراء القطاع المالي بخدماتهم المبتكرة.
وتهدف "سنقل فيو" من خلال أعمالها التوسع في مجال التقنيات والحلول المالية في مختلف الدول الإقليمية والعالمية وتقديم حلولها المبتكرة لمختلف الأسواق من أجل تعزيز مكانتها كإحدى الشركات المالية المتخصصة مجال المصرفية المفتوحة كذلك، إضافة إلى تعزيز مكانتها داخل السوق السعودي من منطلق إسهامها في دعم التحوّل الرقمي، أحد مقومات رؤية المملكة 2030.