"دار بيات وكيز" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قطاع التأجير السكني الفاخر من خلال مشاريع ريزي

أعلنت دار بيات، المطور العقاري الرائد في تقديم المشاريع السكنية الراقية بالمملكة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كيز، الشركة المتخصصة في حلول التأجير الفاخر. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز القطاع العقاري في السعودية، من خلال الجمع بين خبرة دار بيات في التطوير العقاري ورفع جودة الحياة، وخدمات كيز المتكاملة في إدارة وتأجير الوحدات السكنية. سيتركز التعاون على منتج "ريزي"، الذي يتمتع بمواقع استراتيجية في قلب العاصمة الرياض.