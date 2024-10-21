"دار بيات وكيز" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قطاع التأجير السكني الفاخر من خلال مشاريع ريزي

أعلنت دار بيات، المطور العقاري الرائد في تقديم المشاريع السكنية الراقية بالمملكة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كيز، الشركة المتخصصة في حلول التأجير الفاخر. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز القطاع العقاري في السعودية، من خلال الجمع بين خبرة دار بيات في التطوير العقاري ورفع جودة الحياة، وخدمات كيز المتكاملة في إدارة وتأجير الوحدات السكنية. سيتركز التعاون على منتج "ريزي"، الذي يتمتع بمواقع استراتيجية في قلب العاصمة الرياض.
في إطار هذا التعاون، استحوذت دار بيات مؤخراً على ست أراضٍ بقيمة تجاوزت ال 90 مليون ريال سعودي في مواقع مختلفة في الرياض، لتطوير 180 وحدة سكنية في منتجها السكني الجديد “ريزي”. يوفر هذا المنتج وحدات مفروشة بالكامل بمساحات عملية تتراوح بين 80 و110 أمتار مربعة، مع تصاميم مدروسة تناسب رجال الأعمال والمستثمرين. كما يتميز بمساحات مشتركة مخصصة للاجتماعات وأماكن للعمل، ما يتيح بيئة تجمع بين الراحة والعملية.
وتضمن هذه الشراكة عوائد استثمارية مجزية للمستثمرين والعملاء الراغبين في الاستفادة من هذا المنتج السكني الفريد على حد سواء، بما يعكس التزام الشركتين برفع مستوى المعيشة في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
خالد محمود الخشاب، الرئيس التنفيذي لدار بيات، علق على الشراكة قائلاً:
"تُمثل شراكتنا مع كيز لحظة محورية في تطوير نمط الحياة الفاخر في المملكة. من خلال الجمع بين التزام دار بيات بالتصاميم المبتكرة والجودة العالية، وخبرة كيز في خدمات التأجير وإدارة الأملاك والأصول، نقدم تجربة سكنية جديدة مع مشاريع ريزي. هذا المنتج لا يعيد فقط تعريف تجربة التأجير، بل يتماشى مع رؤيتنا لتقديم قيمة استثنائية ورفع مستوى المعيشة في أرقى مناطق الرياض."
كيز، شركة سعودية رائدة في إدارة التأجير القصير والطويل الأمد. تأسست كيز كشركة مساهمة مقفلة، واستطاعت تعزيز مكانتها في السوق المحلي من خلال تقديم حلول سكنية مخصصة تركز على الراحة، الخصوصية، وسهولة الاستخدام عبر تطبيقها وموقعها الإلكتروني. تسعى كيز إلى تقديم مستوى جديد من الخدمات في قطاع العقارات، حيث ستتولى تشغيل مشروع “ريزي” بالكامل، متضمنةً استقطاب المستأجرين، إدارة العقارات، وتقديم خدمات الكونسيرج عند الطلب، لضمان تجربة سلسة ومتكاملة لكل من المستثمرين والمستأجرين.
من جانبه، قال عبدالرحمن باحشوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيز:
“تُعدّ شراكتنا مع دار بيات خطوة مهمة نحو تلبية الطلب المتزايد على الوحدات الفاخرة المُدارة بالكامل. من خلال مشروع ريزي، نهدف إلى تقديم تجربة سكنية استثنائية تعتمد على حلول مرنة تجعل من السهل على المستثمرين والمستأجرين الاستفادة من أفضل ما تقدمه المساكن الحديثة.”
يستعد منتج ريزي ليصبح المعيار الجديد لحلول التأجير السكني المُدارة بالكامل في المملكة.
دار بيات مطور عقاري رائد في السعودية، متخصص في تقديم مشاريع سكنية راقية. منذ تأسيسها في 2019، أتمت الشركة أكثر من 24 مشروعًا في مدينة الرياض، مع التركيز على التصاميم المبتكرة والاستدامة ولتحسين جودة الحياة للمقيمين.
منذ انطلاقها في عام 2021، حققت كيز نمواً لافتاً وتوسع استثنائي، حيث تدير حالياً أكثر من 500 وحدة سكنية في الرياض بين وحدات قائمة وأخرى قيد التطوير. تستهدف الشركة توفير تجربة تأجير متكاملة ومريحة تلبي احتياجات الأفراد وعملاء قطاع الشركات على حد سواء. تقدم كيز مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لتحسين تجربة السكن وتلبية احتياجات العملاء، بما يضمن بيئة مريحة ومتكاملة تُلبي تنوع احتياجات العملاء. من خلال اعتمادها على التكنولوجيا والابتكار، تلتزم الشركة بتسهيل عملية التأجير، وتعزيز مستوى الراحة، وإتاحة حلول متقدمة تضمن رضا المستأجرين وتخلق تجربة سكن متميزة ومتصلة بالمستقبل.