مراقبة ذكية وعناية خاصة بسجاد المسجد النبوي

ويوجد في المسجد النبوي وسطحه وساحاته أكثر من 25 ألف سجادة، تتم العناية بها وكنس السجاد ثلاث مرات يوميًا وتعقيمه بأكثر من 1600 لتر، وتعطيره بأكثر من 200 لتر، وغسل 150 سجادة يوميًا لراحة زائري المسجد النبوي.