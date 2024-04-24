"أمانة الطائف" تنفذ 15 مشروعاً لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار

وفي التفاصيل، تتضمن الآليات والضوابط الفنية للدراسات الهيدرولوجية لمخاطر السيول والجريان السطحي لمياه الأمطار، وأهداف الدراسة، ووصف منطقة الدراسة، والدراسة الطبوغرافية والرفع المساحي لمنطقة الدراسة، وخرائط استخدامات الأراضي التي تشتمل على خرائط جيولوجية سطحية لمنطقة الدراسة، والآليات والضوابط الدراسة المتورولوجية وتحليل بيانات الأمطار، و الدراسة المورفولوجية، والنمذجة الهيدرولوجية، واستخدام برامج الحسابات الهيدروليكية المختلفة.