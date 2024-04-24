"أمانة الطائف" تنفذ 15 مشروعاً لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار

تنفذ أمانة الطائف حالياً 15 مشروعاً لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ضمن مشاريع الأمانة لتدعيم البنية التحتية من الخدمات البلدية في المحافظة، منها مشروع لإعداد مخطط شامل إستراتيجي لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول للأمانة والبلديات التابعة لها (شاملاً الدراسات الهيدرولوجية).
وفي التفاصيل، تتضمن الآليات والضوابط الفنية للدراسات الهيدرولوجية لمخاطر السيول والجريان السطحي لمياه الأمطار، وأهداف الدراسة، ووصف منطقة الدراسة، والدراسة الطبوغرافية والرفع المساحي لمنطقة الدراسة، وخرائط استخدامات الأراضي التي تشتمل على خرائط جيولوجية سطحية لمنطقة الدراسة، والآليات والضوابط الدراسة المتورولوجية وتحليل بيانات الأمطار، و الدراسة المورفولوجية، والنمذجة الهيدرولوجية، واستخدام برامج الحسابات الهيدروليكية المختلفة.
وتشمل المشاريع الجاري العمل فيها: مشروع إنشاء قنوات خرسانية بالأحياء الشمالية، ومشروع تنفيذ قنوات خرسانية بأحياء الطائف وما حولها، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار إنشاء عبارات بشمال الطائف، ومشروع درء أخطار السيول إنشاء عبارات شرق المدينة، ومشروع إنشاء قناة وعبارة طريق الملك خالد ودوار السحيلي، ومشروع تنفيذ عبارات و قنوات بوادي وج وما حوله، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لتهذيب وادي المذاكير وربطة مع وادي وج، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق وادي وج، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بتنفيذ خطة لتصريف صندوقي يصرف بالنهاية على قناة مفتوحة بحي المنتزه وخط تدعيمي لعبارة شهار.
إضافة إلى مشروع تصريف مياه الأمطار بالطائف وما حولها، ومشروع إنشاء فتحات تصريف على العبارات بمدينة الطائف، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وسط وجنوب الطائف، ومشروع درء أخطار السيول وسط مدينة الطائف، ومشروع إنشاء قنوات وعبارات بالطائف وما حولها(2).