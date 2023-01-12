"ماني قادر" تتخطى مليوني مشاهدة في شهرين

تخطت أغنية "ماني قادر" التي نظم كلماتها الشاعر خالد العوض، ولحنها "شرقي"، وشدى بها الفنان متعب الشعلان، حاجز المليوني مشاهدة، في غضون شهرين، بما يؤكد تكامل العمل الفني، من حيث الكلمة، واللحن، والمغنى.
وقال الملحن "شرقي": هذا العمل أصابني بكثير من الهيبة والخوف، كونه التجربة الأولى لي في عالم التلحين.
وأضاف: لقد صُعقت بأرقام المشاهدات، إذ بلغت ما يزيد على مليون في الشهر الأول، وإلى مليونين خلال الشهر الثاني، مؤكدًا أن هذه مسؤولية على عاتقه وتحدٍ كبير يفرض عدم التنازل عن هذا المستوى الإبداعي في الكلمة واللحن والأداء من قبل طاقم العمل أجمع وليس فردًا بعينه.
ويعتبر الملحن الشاب "شرقي" أن العمل يؤكد تعافي الحالة الفنية في المملكة والخليج، ويمكنها أن تستوعب مثل الشباب الموهوبين، ناهيك عن الذائقة الرفيعة التي يتميز بها الجمهور الخليجي، والسعودي على وجه الخصوص، الذي أثبت مع الوقت أنه متذوق للكلمة واللحن والأداء، ولا يعرف المجاملة في هذا المجال الإبداعي.
ولم يكشف "شرقي" جديد أعماله في قادم الأيام، لكنه استدرك بالقول: "تلك الأرقام دافع كبير، ولن أتوانى عن تقديم كل ما أملك لإرضاء المتلقي الذي يُمايز بين الغث والسمين من الأعمال الفنية. أستطيع القول أنتظروني بما هو أجمل".