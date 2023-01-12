"ماني قادر" تتخطى مليوني مشاهدة في شهرين

وأضاف: لقد صُعقت بأرقام المشاهدات، إذ بلغت ما يزيد على مليون في الشهر الأول، وإلى مليونين خلال الشهر الثاني، مؤكدًا أن هذه مسؤولية على عاتقه وتحدٍ كبير يفرض عدم التنازل عن هذا المستوى الإبداعي في الكلمة واللحن والأداء من قبل طاقم العمل أجمع وليس فردًا بعينه.