حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت يبلغ 10.78 مليار ريال

وأضاف الاتحاد أن الكويت تأتي في المرتبة الـ32 بين الدول التي تصدّر لها المملكة، فيما تحل بالمرتبة 35 من الدول التي يتم الاستيراد منها، ويتم تبادل عدد من السلع بين البلدين منها التي تصدّره المملكة والمتمثل في "الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، والصناعات الكيماوية، والأغذية"، فيما تستورد المملكة من الكويت "صناعة الأغذية والصناعات الكيماوية وسلع منتجات منوعة".