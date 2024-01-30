حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت يبلغ 10.78 مليار ريال

سجل حجم التبادل التجاري خلال عام 2022 بين المملكة العربية السعودية والكويت، 10.78 مليار ريال بزيادة 13.8% عن العام 2021.
وأوضح اتحاد الغرف السعودية أن صادرات المملكة بلغت 7.3 مليار ريال، فيما بلغت الواردات 3.4 مليارا في نفس العام.
وأضاف الاتحاد أن الكويت تأتي في المرتبة الـ32 بين الدول التي تصدّر لها المملكة، فيما تحل بالمرتبة 35 من الدول التي يتم الاستيراد منها، ويتم تبادل عدد من السلع بين البلدين منها التي تصدّره المملكة والمتمثل في "الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، والصناعات الكيماوية، والأغذية"، فيما تستورد المملكة من الكويت "صناعة الأغذية والصناعات الكيماوية وسلع منتجات منوعة".
ويبدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أولى جولاته الخارجية، بعد توليه المنصب، من الرياض، إذ أعلن الديوان الأميري توجهه إلى السعودية، اليوم الثلاثاء.
وتمتد العلاقات السعودية الكويتية، إلى تاريخ متجذر بين البلدين وتتميز بتطورها الدائم إلى آفاق أرحب من التعاون المشترك القائم على مراعاة مصالح الشعبين الشقيقين.