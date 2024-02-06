"الدفاع العالمي".. "حرس الحدود" يستعرض القدرات الدفاعية والآليات التي تسهم في حفظ أمن الحدود

تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024م، في مدينة الرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، لاستعراض قدراتها وإمكاناتها الدفاعية، وآلياتها المتنوعة التي تسهم في حفظ أمن الحدود.