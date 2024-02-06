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"الدفاع العالمي".. "حرس الحدود" يستعرض القدرات الدفاعية والآليات التي تسهم في حفظ أمن الحدود

ضمن مشاركته في جناح وزارة الداخلية" بالمعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالرياض
"الدفاع العالمي".. "حرس الحدود" يستعرض القدرات الدفاعية والآليات التي تسهم في حفظ أمن الحدود

تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024م، في مدينة الرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، لاستعراض قدراتها وإمكاناتها الدفاعية، وآلياتها المتنوعة التي تسهم في حفظ أمن الحدود.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.

المديرية العامة لحرس الحدود
معرض الدفاع العالمي 2024

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