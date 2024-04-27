"السديس": "جامعة الإمام" صرح عالمي لتكريس الوسطية والاعتدال والتسامح

أثنى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على جهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتي أسهمت بدورها في تعزيز قيم الانتماء الوطني، والتعايش السلمي معتبرًا الجامعة صرحًا عالميًا لتكريس الوسطية والاعتدال والتسامح.
وثمّن في الوقت ذاته، جهود مدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري، في إبراز صورة الإسلام الوسطية، وخدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخ قيم التسامح، والاعتدال، من خلال استضافة المؤتمرات الدولية، وأحدثها المؤتمر الدولي الذي افتُتِح مساء اليوم بعنوان "دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني، والتعايش السلمي" وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
وأشاد رئيس الشؤون الدينية، بدور الجامعة في تعزيز قيم التسامح والوسطية، وفق المنهج القائم على كتاب الله الكريم، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو النهج الذي تسير عليه هذه البلاد المباركة، مثنيًا على العمل الذي تضطلع به الجامعة، والمعني بربط العلم بالعمل، وفق الأخلاق الكريمة، والمنهج الصحيح، وجهودها في مجال البحوث والدراسات في مختلف المجالات والتخصصات.
وكان رئيس الشؤون الدينية، قد شارك في المؤتمر الدولي الذي عقد مساء اليوم بعنوان "دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي"، والذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وشدد رئيس الشؤون الدينية، على أهمية دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني إزاء ترسيخ حب الوطن، والانتماء إليه، وتعزيز قيم الانتماء الوطني، وتنمية روح المواطنة ومشاعر الحب والولاء لهذا الوطن الغالي. وأوضح أن المؤتمر الدولي فرصة مهمة للاطلاع على أفضل التجارب الدولية المتعلقة بتعزيز قيم الانتماء الوطني.
ويأتي المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين، من أكثر من 38 مشاركة دولية وجهات تعليمية حول العالم، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية، والذي يهدف إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني، والتعايش السلمي، من خلال ستة محاور رئيسة؛ تشمل: العقيدة الصحيحة، والانتماء الوطني والتعايش السلمي، والوسطية والاعتدال، والاستدامة التنموية، وآليات ووسائل تعزيز الانتماء الوطني.