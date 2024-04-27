"السديس": "جامعة الإمام" صرح عالمي لتكريس الوسطية والاعتدال والتسامح

وأشاد رئيس الشؤون الدينية، بدور الجامعة في تعزيز قيم التسامح والوسطية، وفق المنهج القائم على كتاب الله الكريم، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو النهج الذي تسير عليه هذه البلاد المباركة، ‏مثنيًا على العمل الذي تضطلع به الجامعة، والمعني بربط العلم بالعمل، وفق الأخلاق الكريمة، والمنهج الصحيح، وجهودها في مجال البحوث والدراسات في مختلف المجالات والتخصصات.