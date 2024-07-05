مندوب المملكة لدى "التعاون الإسلامي" يستقبل مدير عام مركز "سيسرك"

واستعرض اللقاء جهود المركز كونه أحد الأجهزة المتفرعة من منظمة المؤتمر الإسلامي والذي يتخذ من أنقرة في الجمهورية التركية مقراً له، وما يقوم من دور مهم في القيام بالدراسات والبحوث ونشر الإحصاءات والمعلومات الاجتماعية والاقتصادية حول الدول الأعضاء في المنظمة ولاستخدام الدول الأعضاء، إلى جانب إجراء بحوث حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء ونقل التجارب الناجحة للمساعدة في وضع اقتراحات من شأنها بدء وتعزيز تعاون بينها.