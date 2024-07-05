مندوب المملكة لدى "التعاون الإسلامي" يستقبل مدير عام مركز "سيسرك"

استقبل مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، في مقر المندوبية الدائمة بمحافظة جدة مدير عام مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب (سيسرك)، السيدة زهراء زمرد سلجوق.
واستعرض اللقاء جهود المركز كونه أحد الأجهزة المتفرعة من منظمة المؤتمر الإسلامي والذي يتخذ من أنقرة في الجمهورية التركية مقراً له، وما يقوم من دور مهم في القيام بالدراسات والبحوث ونشر الإحصاءات والمعلومات الاجتماعية والاقتصادية حول الدول الأعضاء في المنظمة ولاستخدام الدول الأعضاء، إلى جانب إجراء بحوث حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء ونقل التجارب الناجحة للمساعدة في وضع اقتراحات من شأنها بدء وتعزيز تعاون بينها.
كما تطرق الجانبان خلال اللقاء للسبل والوسائل الكفيلة للارتقاء بجهود المركز والأجهزة الأخرى لتحقيق تطلعات الدول الأعضاء الطموحة من هذه الأجهزة وتعزيز دورها في تطوير العمل الإسلامي المشترك من خلال جهود المركز الرامية لتنظيم ودعم البرامج الموجهة لتلبية الاحتياجات المعلنة للدول الأعضاء، بشكل خاص، ومساعدتها في تدريب موظفيها الإداريين والفنيين في المجالات ذات الصلة.