في يومه الثالث... "المرأة في الإسلام" يناقش تحديات تمكين المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة

بدورها، حذرت رئيسة منظمة مراقبة الأسرة الدولية في الولايات المتحدة شارون سلاتر من أنه على مدى العقدين الماضيين، كانت هناك إعادة تفسير غير معلنة لمعاهدات الأمم المتحدة أدَّت في بعض الأحيان إلى تشويه حقوق الإنسان، وربما ألحقت الضرر بالنساء والأطفال ومؤسسة الأسرة مشيرة إلى أنه وتحت شعارات مختلفة، مثل منع حمل المراهقات والعنف القائم على نوع الجنس، تدفع بعض الهيئات الدولية إلى شكل من أشكال التثقيف الجنسي الذي يتعرض للانتقاد بسبب إثارة هذه القضايا الحساسة لدى الأطفال قبل بلوغهم السن الطبيعي لها.