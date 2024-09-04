"وزير الصناعة" يبدأ زيارة إلى الصين لبحث فرص التعاون واستقطاب الاستثمارات النوعية

يذكر أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال عام 2023م بلغ أكثر من 28 مليار ريال، فيما وصل حجم واردات المملكة من الصين خلال العام نفسه 160 مليار ريال، وتنوعت أهم صادرات المملكة إلى الصين بين منتجات الصناعات الكيماوية، واللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات المعدنية، ومعادن عادية ومصنوعاتها، وآلات وأجهزة آلية، بينما تمثلت أهم واردات المملكة من الصين في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والحديد والصلب.