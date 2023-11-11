القاعات تهيّأت.. طلاب التعليم العام والأهلي يواعدون غدًا "اختبارات الفصل الأول"

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 26/ 11/ 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 22/ 2/ 2024م، إضافة إلى بدْء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 3/ 3/ 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 10/ 6/ 2024م.