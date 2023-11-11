القاعات تهيّأت.. طلاب التعليم العام والأهلي يواعدون غدًا "اختبارات الفصل الأول"

أنهت الإداراتُ العامة للتعليم بالمملكة، كافةَ استعداداتها لتأدية الطلاب والطالبات في التعليم العام والأهلي غدًا الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1445هـ.
وأكملت المدارسُ في جميع أنحاء المملكة تهيئةَ القاعات الخاصة ولجان الاختبارات والخطط التشغيلية لعمل اللجان في المدارس؛ استعدادًا لتأدية الطلّاب والطالبات الاختبار الذي يستمرّ طوال هذا الأسبوع، وبنهايته التي توافق الخميس 16/ 11/ 2023م تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 26/ 11/ 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 22/ 2/ 2024م، إضافة إلى بدْء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 3/ 3/ 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 10/ 6/ 2024م.