سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء

واستمع سموّه لشرحٍ عن الإحصائيات العامة للسكان والمساكن على مستوى المملكة، وما يتعلق بمحافظة الأحساء والمراكز التابعة لها، وما تقدمه من جهود لإيجاد المعلومة والإحصائية الدقيقة الشاملة، التي تمكِّن أصحاب القرار من اتخاذ القرارات بناء عليه، مشيداً سموّه بجهود الهيئة في توفير البيانات الإحصائية الداعمة لتطوير محافظة الأحساء في عدة مجالات .