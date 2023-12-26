سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء

استقبل صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، بمكتب سموّه في مقر المحافظة اليوم "الثلاثاء"، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري.
واستمع سموّه لشرحٍ عن الإحصائيات العامة للسكان والمساكن على مستوى المملكة، وما يتعلق بمحافظة الأحساء والمراكز التابعة لها، وما تقدمه من جهود لإيجاد المعلومة والإحصائية الدقيقة الشاملة، التي تمكِّن أصحاب القرار من اتخاذ القرارات بناء عليه، مشيداً سموّه بجهود الهيئة في توفير البيانات الإحصائية الداعمة لتطوير محافظة الأحساء في عدة مجالات .
وقدَّم الدكتور فهد الدوسري شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء لاهتمامه الدائم ومتابعته المستمرة لأعمال الهيئة في المحافظة.