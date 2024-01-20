مع استمرار الأمطار بالمنطقة.. "أمانة عسير" تواصل جهودها لمعالجة تجمعات المياه

تواصل الفِرَق الميدانية بأمانة منطقة عسير، جهودها لمعالجة تجمعات المياه وإزالة ما ينتج من عوالق حول المناهيل وتنظيفها، في ظل استمرار حالة الغيوم والأمطار على أجواء المنطقة.