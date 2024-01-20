مع استمرار الأمطار بالمنطقة.. "أمانة عسير" تواصل جهودها لمعالجة تجمعات المياه

تواصل الفِرَق الميدانية بأمانة منطقة عسير، جهودها لمعالجة تجمعات المياه وإزالة ما ينتج من عوالق حول المناهيل وتنظيفها، في ظل استمرار حالة الغيوم والأمطار على أجواء المنطقة.
ودعت الأمانة المتنزهين لأخذ الحيطة والحذر أثناء التنزه.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبه إلى أنه لا تزال أجزاء من منطقتي عسير وجازان تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وقال المركز: يُتوقع استمرار الأمطار خلال الساعات القادمة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.
وأشار إلى أن من المتوقع امتداد تأثير الحالة إلى منطقة الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.