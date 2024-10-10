"مكة المكرمة والمدينة المنورة" الأعلى في درجة الحرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.