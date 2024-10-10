"مكة المكرمة والمدينة المنورة" الأعلى في درجة الحرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس على معظم المناطق.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة والمدينة المنورة سجّلتا أعلى درجة حرارة 40 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 9 درجات فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: 39 مئوية في العلا، و38 في الدمام وبريدة وينبع والأحساء، و37 درجة في الخرج ووادي الدواسر والدوادمي وحفر الباطن ورفحا والدهناء والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ9 درجات، تليها أبها 15 درجة، والباحة 17 مئوية، وطريف 18 درجة، والقريات 19 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.