"دهانات الجزيرة" تحقق نجاحاً ملموساً في موسم الحج

كرّمت وزارة الحج والعمرة متمثلة بوزيرها معالي الدكتور توفيق الربيعة، شركة "دهانات الجزيرة" الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مقر وزارة الحج والعمرة بمدينة مكة المكرمة، حيث كانت ضمن الجهات المشاركة في مبادرة طلاء تقليل التأثير الحراري.
جاء تكريم شركة "دهانات الجزيرة" نظير مساهمتها الناجحة بابتكار منتج "كولد بلاستيك" بهدف تحسين تجربة ضيوف الرحمن ضمن المشاعر المقدسة، في طريق المشاة من عرفات إلى مزدلفة، واستلم درع التكريم مدير العلاقات العامة الأستاذ/ محمد القحطاني. وقد هدفت المبادرة إلى المساهمة في تخفيف درجات الحرارة، والتي تتميز بارتفاع درجات الحرارة في الممشى، مما قد يزيد من احتمالية إصابة الحجاج بضربات الشمس والإجهاد الحراري للحاج.
وتسعى "دهانات الجزيرة" إلى تحسين وتسهيل تجربة العملاء، وذلك بالتزام الشركة بمواصلة رحلة الابتكار والإبداع، في إنتاج وتصميم منتجات الدهان، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.