شاهد.. نباتات برية تفوح عبقًا وتتألق حسنًا يسر الناظرين في "مزرعة الجوفان"

وأضاف: "بعد وفاة الوالد رحمه الله، باتت تراودني فكرة الاهتمام بالطبيعة والنباتات البرية تأسيا بوالدي، وفي هذا العام تابعت الجهود الرامية لزيادة الغطاء النباتي المتمثل في مبادرة سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان الطموحة "السعودية الخضراء"، فشجعني ذلك على استزراع النبات البرية في مزرعتي بالقرب من مدينة شقراء، لتكون مزرعة للنباتات البرية المتنوعة، تفاعلاً ودعمًا للمبادرة الوطنية الطموحة".