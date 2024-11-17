للبيع بالمزاد العلني 10 فرص عقارية بمزاد نقوة الشمال بمساحة إجمالية أكثر من 25,000 م2 في حطين والياسمين والنرجس وعرقة والعمارية

يطرح المزاد 10 فرص عقارية متميزة بالموقع والعنوان شمال العاصمة الرياض، بمساحة إجمالية تتجاوز 25,000 م2, تشمل قصراً سكنياً على ثلاثة شوارع في حي حطين، وأرض سكنية تجارية و 3 فلل سكنية في حي الياسمين، و فيلا شمال طريق الملك سلمان في حي النرجس، وأرض سكنية وفيلا في حي عرقة، و أرضين زراعية في العمارية، تقع بقرب أهم الطرق الرئيسية كـ طريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الأمير تركي الأول، وطريق الدائري الشمالي، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك سلمان، وطريق أنس بن مالك، وطريق أبي بكر الصديق ؛ تتميز بقربها من أبرز المشاريع والمرافق بالعاصمة الرياض كـ مشروع المسار الرياضي، ومركز الملك عبدالله المالي، ومشروع حديقة الملك عبدالعزيز واستاد الملك سلمان، مما يجعلها وجهات مثالية.