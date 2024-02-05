للاستفادة من الخبرات… وفد "الصحة" بسلطنة عمان يزور مجمع إرادة بالرياض

استقبل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض وفدًا من وزارة الصحة بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك بهدف الاستفادة من تجربة المجمع في تقديم خدمات العلاج والتأهيل والوقاية، وتطبيق مؤشرات الأداء التي تسهم في قياس مستوى العمل وتعزيز النتائج الإيجابية.