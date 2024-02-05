للاستفادة من الخبرات… وفد "الصحة" بسلطنة عمان يزور مجمع إرادة بالرياض

استقبل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض وفدًا من وزارة الصحة بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك بهدف الاستفادة من تجربة المجمع في تقديم خدمات العلاج والتأهيل والوقاية، وتطبيق مؤشرات الأداء التي تسهم في قياس مستوى العمل وتعزيز النتائج الإيجابية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك لوزاره الصحة مع الجهات الصحية الإقليمية والدولية والتي تهدف لتبادل الخبرات المهنية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان والمرضى النفسيين.
وكان في استقبال الوفد مدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة، الدكتور حسن بن رافع الشهري والمدير التنفيذي لمجمع إرادة بالرياض الدكتور محمد بن مشبب الأحمري وقيادات المجمع.
واطلع الوفد على مرافق المجمع وتعرف على جهود كل منها في تقديم الرعاية للمرضى وتطوير العمل، وشملت الجولة مكتب التحسين ومركز الاستشارات والإرشاد الأسري، وقسم الإسعاف والطوارئ، كما زار منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة.
وتوه وفد وزارة الصحة بسلطنة عمان الشقيقة بما شاهدوه من برامج وخدمات متميزة لرعاية المرضى النفسيين ومرضى الإدمان، وكذلك ما يبذله المجمع من جهود تطويرية مستمرة في تحسين مستوى أداء المجمع ورفع كفاءة البرامج المقدمة للمستفيدين.