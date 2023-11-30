انسلاخ وتجلط في قدم "الطفلة ابتهال" بعد خروجها من "العناية".. وأسرتها تطالب بالتدخل

وقال والد الطفلة ابتهال لـ"سبق" إن ابنته غادرت العناية المركزة إلى قسم التنويم بعد تحسن حالتها الصحية، مضيفًا أن حالتها كانت جيدة قبل أن تسوء اليوم بعد ظهور تجلط وانسلاخ بشكل مفاجئ في قدمها، مضيفًا أنها أعيدت مرة أخرى إلى قسم العناية بعد ارتفاع نبضات قلبها.