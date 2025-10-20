شراكة استراتيجية بين وسام الطب القابضة ومجموعة مكلارين الأمريكية للرعاية الصحية لإنشاء مستشفى متخصص في أمراض الدم والأورام بالسعودية

أعلنت شركة وسام الطب القابضة، وهي شركة استثمارية سعودية متخصصة في القطاع الصحي، عن عزمها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة مكلارين الأمريكية للرعاية الصحية، وهي من أكبر شبكات الرعاية الصحية في ولاية ميشيغان والمشغلة لمعهد كارمانوس للأورام، وذلك بهدف إنشاء مستشفى متخصص في أمراض الدم والأورام بمدينة الرياض، حيث سيتم التوقيع على هامش أعمال"ملتقى الصحة العالمي 2025"، الذي سينطلق خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، بالرياض، وسط مشاركات على كافة المستويات محليا وإقليميا ودوليا.
وهذه الخطوة تعد نقطة تحول نوعية في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة بالمملكة، إذ تمثل دخول مجموعة مكلارين إلى السوق السعودي لتقديم خدمات متكاملة لمرضى الدم والأورام، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 نحو رفع جودة الرعاية وتوطين الكفاءات الطبية والتقنيات الحديثة.
وتدير شركة وسام الطب القابضة، المملوكة للمجموعة، مركز أمراض الدم والأورام في مدينة الرياض، وهو مركز يقدم خدمات متعددة ومتكاملة لمرضى الدم والأورام عبر نخبة من الاستشاريين السعوديين وطواقم العمل الطبية ذات الكفاءة العالية، وتشمل خدمات المركز الفحوصات السريرية والمخبرية المتقدمة، بالإضافة للأشعة، كما تمتد إلى العلاج الكيماوي، والمركز الآن بصدد بدء تقديم خدمات العلاج الإشعاعي وجراحة اليوم الواحد، وخلال السنوات الثلاث الماضية زار المركز أكثر من 60 ألف مريض، منهم 15 ألف لتلقي العلاج.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الطب التخصصي والبحث العلمي، وتحقيق عدة أهداف، تتمثل في مواكبة الطلب المتزايد على خدمات الأورام المتخصصة في القطاع الخاص، وتخفيف العبء عن المستشفيات المرجعية الحكومية، والاستفادة من الخبرة الإكلينيكية، والتشغيلية لمجموعة مكلارين ومعهد كارمانوس في تطوير الأبحاث والعلاجات المتقدمة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية وتطوير مهني مشتركة للأطباء والتمريض والإداريين السعوديين، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الأمريكية إلى المملكة، بما يضمن تقديم رعاية علاجية وتشخيصية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وبهذه المناسبة، تحدث الأستاذ فهد إبراهيم الخلف، رئيس مجلس إدارة شركة وسام الطب القابضة، قائلا: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في الاستثمار الصحي طويل الأمد، من خلال مشروع نوعي يضيف قيمة حقيقية للقطاع الصحي في المملكة. نفخر بإطلاق هذا التعاون مع مجموعة مكلارين ذات الخبرة العالمية في طب الأورام، ونتطلع معًا لتقديم خدمات طبية متخصصة بمعايير عالمية وجودة استثنائية في قلب العاصمة الرياض."
من جانبه، قال الدكتور بارتون بكستون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة مكلارين للرعاية الصحية: "يمثل دخولنا السوق السعودي مرحلة توسعية هامة لمجموعة مكلارين. نؤمن بأن هذه الشراكة مع وسام الطب القابضة، ستسهم في نقل خبراتنا الممتدة في علاج الأورام، وستمكننا من تقديم خدمات بمعايير معهد كارمانوس العالمية داخل المملكة، بما يعزز مسيرة التحول الصحي ويرتقي بجودة الرعاية المقدمة للمرضى."
الجدير بالذكر، أن وسام الطب القابضة هي شركة استثمارية سعودية تأسست عام 2023م، ومتخصصة في الاستثمار في القطاع الصحي، وتتبنى الشركة نهجاً استثمارياً يركز على القطاعات الاستراتيجية والأساسية للمنظومة الصحية بالمملكة، مع التركيز على تحقيق عوائد وأرباح على المدى الطويل، وتسعى الشركة لبناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة دعما لتوطين الصناعات الطبية بقطاع الرعاية الصحية وفقا لمستهدفات التحول الصحي في رؤية المملكة2030.