شراكة استراتيجية بين وسام الطب القابضة ومجموعة مكلارين الأمريكية للرعاية الصحية لإنشاء مستشفى متخصص في أمراض الدم والأورام بالسعودية

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الطب التخصصي والبحث العلمي، وتحقيق عدة أهداف، تتمثل في مواكبة الطلب المتزايد على خدمات الأورام المتخصصة في القطاع الخاص، وتخفيف العبء عن المستشفيات المرجعية الحكومية، والاستفادة من الخبرة الإكلينيكية، والتشغيلية لمجموعة مكلارين ومعهد كارمانوس في تطوير الأبحاث والعلاجات المتقدمة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية وتطوير مهني مشتركة للأطباء والتمريض والإداريين السعوديين، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الأمريكية إلى المملكة، بما يضمن تقديم رعاية علاجية وتشخيصية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.