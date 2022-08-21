لحمَلة الدكتوراه والماجستير.. جامعة الطائف تعلن عن عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة

أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للكفاءات الوطنية المؤهلة للجنسين (رجال- نساء) للعام الجامعي 1444هـ أستاذ مساعد/ محاضر بنظام الدوام الكامل.
وأكدت الجامعة أن استقبال طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة المطلوبة للكلية التطبيقية بجامعة الطائف وفروعها في عدد من التخصصات، يكون عبر منصة التقديم الإلكترونية بموقع الجامعة الرسمي.
وأوضحت أن الوظائف المطلوبة تحمل 12 تخصصًا؛ حيث تتطلب مؤهل الدكتوراه لـ"أستاذ مساعد" في تخصص: (هندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، والإدارة، والتسويق، والمحاسبة، والاقتصاد)، ومؤهل الماجستير لـ"المحاضر" في: (تقنية المعلومات، هندسة الحاسب الآلي، وهندسة مدنية/ مساحة، التصميم الداخلي، واللغة الإنجليزية، والإدارة والتسويق والمحاسبة، ونظم المعلومات إدارية، والتمويل والاستثمار، والتأمين).
ودعت الجامعة من تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة في الشروط، إلى التقدم عبر منصة التقديم الإلكترونية بموقع الجامعة، وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة؛ مشيرة إلى أن التقديم يستمر لمدة أربعة أيام.
وبيّنت الجامعة أن استقبال الطلبات يبدأ اعتبارًا من الأحد 23/ 1/ 1444هـ إلى يوم الأربعاء 26/ 1/ 1444هـ؛ مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام المرشحين لدخول المقابلات الشخصية يوم الأربعاء 27/ 2/ 1444هـ.
ونوّهت على الراغبين بالاطلاع على الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي والتزود بالمعلومات والشروط الأخرى والمستندات المطلوبة وأهم الملاحظات للوظائف.