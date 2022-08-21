لحمَلة الدكتوراه والماجستير.. جامعة الطائف تعلن عن عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة تحمل 12 تخصصًا؛ حيث تتطلب مؤهل الدكتوراه لـ"أستاذ مساعد" في تخصص: (هندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، والإدارة، والتسويق، والمحاسبة، والاقتصاد)، ومؤهل الماجستير لـ"المحاضر" في: (تقنية المعلومات، هندسة الحاسب الآلي، وهندسة مدنية/ مساحة، التصميم الداخلي، واللغة الإنجليزية، والإدارة والتسويق والمحاسبة، ونظم المعلومات إدارية، والتمويل والاستثمار، والتأمين).