برئاسة المملكة.. "الصحة الخليجي" يناقش تطوير مستوى الخدمات المقدمة

عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون اجتماع الهيئة التنفيذية في دورتها الـ95 اليوم في مقر المجلس بالرياض، بدعوة من المدير العام لمجلس الصحة الخليجي سليمان الدخيل، حيث انطلق الاجتماع بترحيب من عضو الهيئة التنفيذية بالمملكة ورئيس الاجتماع في دورته الحالية الدكتور نايف بن أسعد الجشعم، معلناً بذلك انطلاق فقرات الاجتماع.