مجموعة رتال تُبرم مذكرة تفاهم مع جامعة عفت

تهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى تمكين مسؤولية القطاع الخاص المجتمعية وتحقيق أهداف تصب في مصلحة أجيال اليوم من الشباب والأغلبية من شرائح المجتمع، كما تضمنت الاتفاقية العديد من الأهداف التطويرية والتعليمية، مثل: التدريب العملي والفرص الوظيفية والبحث العلمي والمسابقات والزيارات الميدانية، كما أنها تستهدف المشاركة في معارض الأعمال وورش العمل والدورات التدريبية وجميع المواضيع والمجالات التي يتفق عليها الطرفان.