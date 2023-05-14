"الطاقة" تصدر لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.. وهنا شروط الرخصة

وتضمنت الشروط وفق اللائحة انه يجب على أي شخص يعتزم القيام بأعمال الإعداد والتحضير لمزاولة نشاط البيع بالتجزئة والحصول على الرخصة، التقدم إلى الوزارة للحصول على رخصة تحت التأسيس قبل البدء بتلك الأعمال التحضيرية والتسجيل وتعبئة النموذج على موقع الوزارة الإلكتروني.