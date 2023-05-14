"الطاقة" تصدر لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.. وهنا شروط الرخصة

أصدرت وزارة الطاقة، لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.
وتستهدف اللائحة تحديد الإجراءات والشروط للحصول على الرخصة وممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة؛ والاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية والإجراءات الرقابية التي يجب على المرخص له الالتزام بها.
وتضمنت الشروط وفق اللائحة انه يجب على أي شخص يعتزم القيام بأعمال الإعداد والتحضير لمزاولة نشاط البيع بالتجزئة والحصول على الرخصة، التقدم إلى الوزارة للحصول على رخصة تحت التأسيس قبل البدء بتلك الأعمال التحضيرية والتسجيل وتعبئة النموذج على موقع الوزارة الإلكتروني.
وتمنح الوزارة الرخصة عند اكتمال الأعمال التحضيرية وإكمال إجراءات التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، ودفع المقابل المالي لإصدار الرخصة، وتقديم وصف دقيق لموقع نشاط البيع بالتجزئة -محل الرخصة- مع إرفاق الإحداثيات.
ويمكن الاطلاع على اللائحة وفق الرابط:
https://www.moenergy.gov.sa/ar/DigitalDocuments/Regulations/Documents/Distributing_LPG_cylinder_to_retailers.pdf