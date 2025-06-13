صورة: ازدحام غير مسبوق في سماء السعودية.. "فلايت رادار 24" يكشف السبب

أظهرت لقطة التتبع المباشر لحركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط تمتع سماء وأجواء السعودية بحركة جوية مدنية نشطة، في ظل تجنّب شركات الطيران للأجواء المغلقة في الدول المجاورة.