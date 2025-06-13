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صورة: ازدحام غير مسبوق في سماء السعودية.. "فلايت رادار 24" يكشف السبب

كأحد أكثر الممرات الجوية أمانًا وازدحامًا
صورة: ازدحام غير مسبوق في سماء السعودية.. "فلايت رادار 24" يكشف السبب
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أظهرت لقطة التتبع المباشر لحركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط تمتع سماء وأجواء السعودية بحركة جوية مدنية نشطة، في ظل تجنّب شركات الطيران للأجواء المغلقة في الدول المجاورة.

وبحسب الخرائط المقدمة من موقع "فلايت رادار 24" لحركة الطيران المباشر، فقد تجنّبت الطائرات المدنية والتجارية أجواء دول إيران وسوريا والعراق والأردن، وذلك عقب إعلان هذه الدول إغلاق مجالها الجوي بشكل مؤقت جرّاء التصعيد والتوترات الأمنية والإقليمية.

واستبدلت خطوط الطيران المجالات الجوية المغلقة بالمجال الجوي السعودي والخليجي، حيث يظهر كأحد أكثر الممرات والمسارات الجوية أمانًا وازدحامًا في المنطقة.

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