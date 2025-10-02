صندوق الاستثمارات العامة يعلن بدء التسجيل في برنامج "عزم" لتطوير الكفاءات الوطنية

وسيقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بالإسهام في دعم برنامج "عزم" والتعاون المشترك لتأهيل وتدريب وتمكين الكفاءات الوطنية الواعدة في مجموعة من الشركات في الدفعة الأولى من البرنامج، تضم مجموعة بن لادن، وشركات مهيل (Muheel)، وجسارة، والمباني، وAECOM، وحسن علام القابضة، وفمكو، ونسما، مع توقع ازدياد عدد الشركات المستفيدة في الدفعات القادمة للبرنامج.