جميع المتحصلات من طرح أسهم الاكتتاب توجه لزيادة رأس المال وتعزيز استثماراتها القادمة

ومن المتوقع أن تُدر هذه الصفقة إيرادات سنوية إضافية بقيمة 300 مليون ريال سعودي. ويعكس هذا الأداء المالي القوي التزام "العثيم للاستثمار" بالابتكار والتوسع الإستراتيجي، مما يضعها في موقع ريادي لتحقيق مزيدٍ من النجاحات في المستقبل، بتناغمٍ وثيقٍ مع الخطط الطموحة لرؤية المملكة 2030 وبرامجها المتنوعة. يُذكر أن شركة العثيم للاستثمار التي تمّ إدراجها ضمن أفضل 50 مطوراً عقارياً في الخليج لعام 2023م، تعد من كبريات الشركات في المملكة من واقع تنوّع وتعدّد النشاط الاستثماري ويندرج تحتها عددٌ من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى – الفنادق – الاستثمار العقاري – الترفيه – السينما – الأزياء – المطاعم والكافيهات – الذكاء الاصطناعي – المراكز الرياضية – الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).