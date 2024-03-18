جميع المتحصلات من طرح أسهم الاكتتاب توجه لزيادة رأس المال وتعزيز استثماراتها القادمة

أعلنت شركة العثيم للاستثمار، نتائج مالية استثنائية خلال عام 2023، حيث قفز صافي الدخل بنسبة 129%؛ ليصل إلى 1.22 مليار ريال سعودي، على خلفية الأداء التشغيلي القوي، ومكاسب القيمة العادلة في العقارات الاستثمارية، مدعومة بالتقدُّم الكبير في مشروع الشركة متعدّد الاستخدامات في الدمام، ومشروع المركز التجاري والضيافة في الجبيل.
وفي الحديث بشكلٍ أكثر تفصيلاً عن النتائج المالية للشركة، بلغ إجمالي الربح 472 مليون ريال سعودي بنسبة 48% من الإيرادات، وذلك على خلفية النمو القوي في إيرادات أعمال الترفيه في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتحسُّن هوامش التشغيل في أعمال المجمعات التجارية. كما ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 6.3% لتصل إلى 980 مليون ريال سعودي، ودفعت الشركة أرباحاً مرحلية لعام 2023 بقيمة 303 ملايين ريال سعودي، كما بلغت حقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2022، بقيمة 5.76 مليار ريال سعودي مقابل 4.86 مليار ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2021.
بهذه المناسبة، أعلن الأستاذ مشعل بن عميرة، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، أن النتائج المحفزة والأرباح المضاعفة التي حقّقتها الشركة خلال عام 2023 هي امتداد لإستراتيجية الشركة التوسعية التي اعتمدها مجلس الإدارة، وقال الأستاذ مشعل بن عميرة: "إن هذه القفزة النوعية تعود إلى الأداء التشغيلي القوي والتنوّع الاقتصادي في المجالات الأكثر نشاطًا، حيث قفز صافي الدخل بنسبة 129% ليصل إلى 1.22 مليار ريال سعودي".
وأكّد الرئيس التنفيذي سعي الشركة لاستخدام متحصلات الطرح لزيادة رأس المال بعد الحصول على الموافقات المطلوبة في هذا المجال، مما سيُمكنها من تمويل خطط التوسع الطموحة التي وضعتها الشركة، وتعزيز نموها في مختلف القطاعات التي تعمل بها.
وأضاف، أن الشركة في إطار إستراتيجيتها التوسعية مستمرة في الأعمال الإنشائية لإضافة مجمعات جديدة في مدن (الرياض - الدمام - جازان - المدينة المنوّرة - الهفوف - الجبيل - الخُبر - المذنب - الخرج - أبها - جيزان - الطائف - حائل - القريات). وأضاف ابن عميرة؛ أن الشركة شهدت نمواً استثنائياً في عملياتها التشغيلية، حيث أسهمت إستراتيجيات التوسع في زيادة حجم مساحة التأجير الحالية إلى 618,321 متراً مربعاً في مدن المستويين الأول والثاني بالمملكة بعد الاستحواذ على أرض في شمال الرياض، وكذلك في خميس مشيط كجزءٍ من توسعها لمشاريع متعددة الاستخدامات.
إضافة إلى ذلك، أوضح ابن عميرة؛ أنه تم افتتاح 44 مركزاً ترفيهياً جديداً و44 متجر أزياء و9 منافذ للطعام والمشروبات خلال العام. كما عزّزت الشركة مكانتها من خلال إطلاق مجموعة من الشركات الجديدة في مجالات الضيافة والفندقة، والرياضة، والسينما، والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، إضافة إلى الاستحواذ الإستراتيجي على 16 علامة تجارية و226 متجراً من سينومي ريتيل في فبراير 2024.
ومن المتوقع أن تُدر هذه الصفقة إيرادات سنوية إضافية بقيمة 300 مليون ريال سعودي. ويعكس هذا الأداء المالي القوي التزام "العثيم للاستثمار" بالابتكار والتوسع الإستراتيجي، مما يضعها في موقع ريادي لتحقيق مزيدٍ من النجاحات في المستقبل، بتناغمٍ وثيقٍ مع الخطط الطموحة لرؤية المملكة 2030 وبرامجها المتنوعة. يُذكر أن شركة العثيم للاستثمار التي تمّ إدراجها ضمن أفضل 50 مطوراً عقارياً في الخليج لعام 2023م، تعد من كبريات الشركات في المملكة من واقع تنوّع وتعدّد النشاط الاستثماري ويندرج تحتها عددٌ من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى – الفنادق – الاستثمار العقاري – الترفيه – السينما – الأزياء – المطاعم والكافيهات – الذكاء الاصطناعي – المراكز الرياضية – الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).
كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، تشمل عديداً من المشروعات موزعة على مناطق المملكة ومدنها بتكلفة تزيد على 15 مليار ريال.