التوتر والكافيين أبرز مسبّباته.. 9 عادات يومية للتغلب على الأرق واضطرابات النوم

ونصحت المدينة بممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل ساعات من النوم، والنوم والاستيقاظ في موعدٍ محدّدٍ، وعدم التوجّه للفراش إلا في حال الشعور بالنعاس، والابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وتجنُّب استخدام المهدئات والمنوّمات إلا بوصفة طبية، وتجنُّب النوم خلال النهار.