مبتعثة سعودية تُنقذ راكبًا فَقَدَ الوعي على متن طائرة للخطوط الجوية الكندية

نجحت الطبيبة أوراد محمد نصرالله، المبتعثة لدراسة الزمالة بتخصص الجراحة العامة بجامعة تورونتو، في إنقاذ راكب؛ حدث له حالة إغماء على متن طائرة الخطوط الجوية الكندية.
وتفصيلاً، ذكرت الملحقية الثقافية السعودية بكندا أن الطبيبة أوراد محمد نصرالله، المبتعثة لدراسة الزمالة بتخصص الجراحة العامة بجامعة تورونتو، تلقَّت خطاب شكر من الخطوط الكندية لقاء عمل إنساني بإسعاف راكب، حدث له حالة إغماء على متن طائرة الخطوط الجوية الكندية؛ إذ بادرت الدكتورة أوراد بتقديم الإسعافات التي ساعدت الراكب على استعادة وعيه.
وتميَّزت الطبيبة أوراد في مجلات علمية وطبية عدة، منها: إضافتها في قائمة أفضل 20 طبيبًا في مقاطعه البرتا الكندية في علاج المرض الرئوي empyema، وكذلك إضافتها ضمن قائمة أفضل عشرة أطباء مقيمين في قسم الجراحة على مستوى جامعه البرتا، من حيث الإشراف علميًّا وعمليًّا على طلاب الطب والأطباء حديثي التخرج من كلية الطب. كما حصلت على جائزة Sr.Mark's من جامعة البرتا خلال جائحه كوفيد؛ للتميز في العمل ضمن فريق الجراحة العامة.
وقد قامت الملحقية بتقديم شهادة تقدير للطبيبة أوراد لقاء مبادرتها الإنسانية، وتميُّزها العلمي.