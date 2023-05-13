مبتعثة سعودية تُنقذ راكبًا فَقَدَ الوعي على متن طائرة للخطوط الجوية الكندية

وتميَّزت الطبيبة أوراد في مجلات علمية وطبية عدة، منها: إضافتها في قائمة أفضل 20 طبيبًا في مقاطعه البرتا الكندية في علاج المرض الرئوي empyema، وكذلك إضافتها ضمن قائمة أفضل عشرة أطباء مقيمين في قسم الجراحة على مستوى جامعه البرتا، من حيث الإشراف علميًّا وعمليًّا على طلاب الطب والأطباء حديثي التخرج من كلية الطب. كما حصلت على جائزة Sr.Mark's من جامعة البرتا خلال جائحه كوفيد؛ للتميز في العمل ضمن فريق الجراحة العامة.