طيران ناس يوقع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق 5 وجهات دولية

وسيقوم طيران ناس بتسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة النيجيرية أبوجا من جدة، ورحلات مباشرة بين العاصمة العراقية بغداد وكل من مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورةـ كما سيتم إطلاق ثلاث وجهات أخرى في آسيا الوسطى من خلال تسيير رحلات مباشرة من جدة إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، وأوش، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بينما ستعمل الرحلة الخامسة المباشرة الجديدة بين جدة وطشقند، عاصمة أوزبكستان.