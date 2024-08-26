نجاح عملية نوعية بمفصل الكوع بقسم العظام "بمركزي" القطيف

أجرى فريق قسم جراحة العظام في مستشفى القطيف المركزي، عملية نوعية ومعقدة، تعد الأولى على مستوى مكونات تجمع الشرقية الصحي، لمواطن تعرض لإصابة شديدة بمفصل الكوع، نتج عنها خلع غير مستقر بالمفصل نتيجة تهتك كامل بالأربطة.
وكان المريض قد زار قسم الطوارئ بالمستشفى، وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة شخصت حالته وتمت مباشرتها وتحديد تدخل جراحي مفتوح عن طريق تحرير العصب الزندي وتثبيت الجزء العظمي المرتبط بالرباط الداخلي لمفصل الكوع، وإجراء إصلاح للأربطة الداخلية.
مع إعادة تموضع العصب الزندي للمحافظة عليه، ومن ثم إصلاح الأربطة الخارجية لمفصل الكوع، مع حماية الإصلاح وتدعيمها بتقنية الحماية الداخلية وتضييق الغلاف الخارجي للمفصل.
وأشار الفريق الجراحي إلى أن المستفيد قد بدأ فعليًا مرحلة التأهيل الخاصة به بعد التدخل الجراحي ونجاح العملية.
وقالوا: إن هذا الإجراء الجراحي يعد من أحدث الطرق العالمية، وآخر ما تم التوصل له في عالم جراحة أربطة الكوع لعلاج هذا النوع من الحالات، منوهين بأن هذا النوع من الإصابات ينتج دائمًا إما عن طريق الحوادث وإما الإصابات الرياضية.
وخضع المريض للعملية بقيادة استشاري جراحة العظام والأطراف العلوية الدكتور علي المؤمن، واستشاري جراحة العظام الدكتور كامل البوري، والدكتورة عروب مغربي طبيبة مقيمة ببرنامج شهادة الاختصاص السعودية، واستشاري التخدير وطب الألم الدكتور عبد الله السنان، بالإضافة إلى فنيي تمريض عمليات جراحة العظام محمد المهناء وعيسى النصير وعبد الله الجفال ومحمود الحاجي.
يذكر أن قسم جراحة العظام، يقدم العديد من العمليات النوعية المتخصصة، التي تواكب أحدث التطورات العلمية والعملية في هذا المجال، بعد استقطاب الكفاءات المميزة التي تعمل على تقديم أفضل رعاية ممكنة للمستفيدين.