نجاح عملية نوعية بمفصل الكوع بقسم العظام "بمركزي" القطيف

وقالوا: إن هذا الإجراء الجراحي يعد من أحدث الطرق العالمية، وآخر ما تم التوصل له في عالم جراحة أربطة الكوع لعلاج هذا النوع من الحالات، منوهين بأن هذا النوع من الإصابات ينتج دائمًا إما عن طريق الحوادث وإما الإصابات الرياضية.