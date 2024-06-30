شاهد.. "جامعة سلطان" تعتمد شهر رمضان كاملاً إجازة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وتفصيلاً، أوضحت الجامعة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أنها اعتمدت التقويم الدراسي بمبادرة وتوجيه من الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان. وصُمم التقويم ليكون كامل شهر رمضان المبارك إجازة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتكون اختبارات الفصل الدراسي الثاني النهائية قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.