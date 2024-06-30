شاهد.. "جامعة سلطان" تعتمد شهر رمضان كاملاً إجازة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

اعتمدت جامعة الأمير سلطان التقويم الدراسي للعام الجامعي 1446- 1447هـ (2024- 2025م)، مع تطبيق نظام الفصلَين الدراسيَّين، وشهر رمضان كاملاً إجازة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على أن تكون نهاية العام الدراسي قبل عيد الأضحى المبارك.
وتفصيلاً، أوضحت الجامعة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أنها اعتمدت التقويم الدراسي بمبادرة وتوجيه من الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان. وصُمم التقويم ليكون كامل شهر رمضان المبارك إجازة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتكون اختبارات الفصل الدراسي الثاني النهائية قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور أحمد يماني أن التقويم الدراسي المعتمد يراعي المتطلبات النظامية للدراسة الجامعية في فصلَين دراسيَّين، كما يراعي الإجازات الرسمية والمطولة، والمدة النظامية 15 أسبوعًا لكل فصل دراسي.