تركي آل الشيخ: رؤية متجددة للثقافة والرياضة والابتكار في المملكة العربية السعودية

منذ توليه هذه المناصب، قاد تركي آل الشيخ مجموعة واسعة من الفعاليات التي لم تقتصر على تحويل السعودية إلى وجهة ترفيهية عالمية، بل كان لها أثر بالغ في تعزيز الانفتاح الثقافي وجذب الاستثمارات الأجنبية. من خلال هذا التقرير، سنستعرض أهم الإنجازات التي حققها تركي آل الشيخ، مشيرين إلى الطرق التي من خلالها تمكن من تحقيق هذه الإنجازات والتأثير الذي أحدثه في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.