"المغامس" رئيساً للشراكة الإقليمية لتعزيز تقارير الاستدامة بدول الخليج والدول العربية المجاورة

صوَّتت مجموعة الشراكة الإقليمية لتعزيز تقارير الاستدامة في دول الخليج والدول العربية خلال اجتماعها الأول حضورياً بمدينة أبوظبي يوم 9 مايو 2024 م، بالإجماع، على اختيار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس؛ لرئاسة تلك الشراكة.
يأتي هذا الاختيار تأكيداً لأهمية ودور المملكة وريادتها الإقليمية على الأصعدة كافة.
وأوضح المغامس؛ أن الإطار التنظيمي للشراكة الإقليمية يهدف إلى تعزيز الدعم المتبادل بين الأعضاء في جهودهم لتطوير الإستراتيجيات والسياسات الوطنية من أجل تعزيز البنية التحتية الوطنية للتقارير، وزيادة عدد التقارير عالية الجودة التي تنشرها الكيانات وقياس مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم في تنفيذ المعايير الدولية وتوفير صوت إقليمي مع معدي المعايير الدولية.
يُذكر أنه تمّ تشكيل هذه الشراكة الإقليمية لدول الخليج العربية والدول العربية المجاورة في أثناء انعقاد الدورة السنوية الأربعين للفريق الحكومي المعني بمعايير المحاسبة والإبلاغ الدولية ISAR الذي يعمل تحت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) لتعزيز إصدار تقارير الاستدامة والتقرير عن أهداف التنمية المستدامة على غرار ما عُمل به في أمريكا اللاتينية وإفريقيا.