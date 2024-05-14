"المغامس" رئيساً للشراكة الإقليمية لتعزيز تقارير الاستدامة بدول الخليج والدول العربية المجاورة

وأوضح المغامس؛ أن الإطار التنظيمي للشراكة الإقليمية يهدف إلى تعزيز الدعم المتبادل بين الأعضاء في جهودهم لتطوير الإستراتيجيات والسياسات الوطنية من أجل تعزيز البنية التحتية الوطنية للتقارير، وزيادة عدد التقارير عالية الجودة التي تنشرها الكيانات وقياس مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم في تنفيذ المعايير الدولية وتوفير صوت إقليمي مع معدي المعايير الدولية.