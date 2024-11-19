أرامكو السعودية ورونغشنغ توقّعان اتفاقية إطارية لتعزيز توسعة مصفاة ساسرف

وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني، أن اتفاقية أرامكو السعودية ورونغشنغ للبتروكيميائيات تهدف إلى تقديم قيمة إضافية لمساهميهما، وتؤكّد سعي أرامكو السعودية لتعزيز التعاون الوثيق مع شركائها الرئيسيين والمضيّ قُدمًا في توسعها الإستراتيجي بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، سواء في المملكة أو على الصعيد الدولي، كما أنّ الاتفاقية تسلّط الضوء أيضًا على إمكانات قطاع التكرير والكيميائيات في المملكة لجذب المستثمرين من الخارج.