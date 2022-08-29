عفيف: توقيف شخصَيْن بتهمة سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية "مليونية"

ووفقاً للمتداول، فقد استغل لصان خروج المواطن من منزله وتسللوا لداخله، لغرض السرقة، حيث تقدّم بعدها ببلاغ يُفيد فيه بسرقة مبلغ ومشغولات ذهبية تتجاوز قيمتها مليوناً ونصف المليون ريال، حيث بدأت التحريات في تتبع خيوط الجريمة حتى تم الاشتباه في أحد الأشخاص، ثم قادت التحقيقات إلى شريك متهم آخر وتمّ توقيفهما وإحالتهما للسجن العام والنيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقهما.