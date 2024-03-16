"كون".. منصة ثقافية "بتقنية الميتافيرس" تتيح للزوار رحلة شيّقة للتعرف على تراث المملكة

ويوضح المحرر والمتخصص التقني عبدالله السبع، أن عالم "الميتافيرس" افتراضي يستطيع المستخدمون من خلاله إنشاء شخصيات افتراضية والتفاعل داخل هذا العالم، بحيث يستطيع المستخدمون إنشاء عوالمهم المختلفة، كما أن هناك عدة جهات رسمية حول العالم أنشأت عوالم مختلفة للتفاعل مع العالم، وهو إحدى التقنيات التي تتبنّاها العديد من الشركات للتفاعل مع عملائها، مشيرًا إلى أن المستقبل قد يكون للواقع المعزز للعالم الحقيقي؛ مما يجعلها واحدة من الاتجاهات الرئيسية في تطور التكنولوجيا والابتكار.