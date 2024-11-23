وفد المملكة يشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لصناعة المعارض بكولن الألمانية

وفي اجتماع خاص جمعه مع 30 من الرؤساء التنفيذيين العالميين في القطاع، أكد الأستاذ فهد الرشيد أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع المعارض والمؤتمرات، مشيرًا إلى أن المملكة تتمتع بمقومات فريدة تسهم في تعزيز مكانتها في قطاع المعارض والمؤتمرات, ويتم العمل على تعزيز موقع المملكة وجهة رئيسة من خلال التركيز على الشراكات الدولية والاستدامة، مما يسهم بشكل حيوي في جهود التنوع الاقتصادي في المملكة.