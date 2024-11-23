وفد المملكة يشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لصناعة المعارض بكولن الألمانية

شارك وفد من المملكة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وفريق تنفيذي من الهيئة في مؤتمر الجمعية الدولية لصناعة المعارض (UFI) المنعقد في مدينة كولن، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2024.
وتعكس هذه المشاركة التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز موقعها وجهةً رائدةً في قطاع المعارض والمؤتمرات على المستوى الدولي.
وفي اجتماع خاص جمعه مع 30 من الرؤساء التنفيذيين العالميين في القطاع، أكد الأستاذ فهد الرشيد أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع المعارض والمؤتمرات، مشيرًا إلى أن المملكة تتمتع بمقومات فريدة تسهم في تعزيز مكانتها في قطاع المعارض والمؤتمرات, ويتم العمل على تعزيز موقع المملكة وجهة رئيسة من خلال التركيز على الشراكات الدولية والاستدامة، مما يسهم بشكل حيوي في جهود التنوع الاقتصادي في المملكة.
وقد أعلن خلال المؤتمر عن استضافة المملكة العربية السعودية لقمة دولية للمعارض والمؤتمرات في مدينة الرياض في ديسمبر 2024، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة ويعزز من دورها في الساحة الدولية.
ويعد مؤتمر الجمعية الدولية لصناعة المعارض (UFI) الذي يجمع مجموعة متنوعة من الخبراء في قطاع المعارض والمؤتمرات، ومنهم العارضون ومنظمو الفعاليات ومشغلو مراكز الفعاليات، منصة مهمة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع. وتستهدف جلسات المؤتمر تعزيز التعاون وابتكار حلول تسهم في نمو القطاع.
وتُظهر هذه المشاركة تقدم المملكة في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتعكس طموحات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للمستقبل.