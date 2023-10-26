لارتفاع معدّل الأمطار.. "الوسم" يرفع مبيعات المشاتل في المدينة المنورة

وقال المواطن صالح الترجمي الذي يدير أحد المشاتل: شجيرات الليمون والنعناع، وأزهار الياسمين والخزامى والبابونج تعد الأكثر طلباً، مضيفاً أنه استجابة لحاجة الكثير من الأهالي قام بتوفير عمالة لتقديم خدمات زراعة الحدائق في المنازل والاستراحات، وتوفير أهم المستلزمات للصيانة والريّ بالطرق الحديثة, وتعريفهم بأفضل النباتات للزراعة المنزلية وتحذيرهم من زراعة بعض النباتات والأشجار غير الصحية أو التي قد تضر بسلامة المسكن والرصيف الخارجي نتيجة تمددها إلى مصادر المياه.