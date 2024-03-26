القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.