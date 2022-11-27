"أمير الشرقية" يرعى افتتاح ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية

وأضاف: "اليوم ننطلق وفقًا لرؤية واضحة الأهداف والمسارات، تحجز فيها الأعمال الصغيرة والمتوسطة مقعدًا رئيسيًّا في مقدمة الصفوف، وقد منحتها الدولة العديد من الأجهزة والأوعية المنوطة بتنظيمها وتنميتها ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وفتحت لها آفاقًا رحبة من التوسع والانتشار، وما نره اليوم من ارتفاع أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنوع أنشطتها، والزخم الكبيـر حول نموها وتطورها؛ إنما يبعث على التفاؤل بمستقبل واعد لهذا القطاع، ويدفع بالشباب والشابات إلى الاستفادة من الفرص المتاحة بإقامة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.