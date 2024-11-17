"المرور" يعلن ضَبْط 6502 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق السعودية خلال أسبوع

وفي التفاصيل، أوضح المرور عبر حسابه على "إكس" أنه تم ضبط 6502 مخالفة، توزعت كالآتي: 2773 مخالفة بمنطقة الرياض، و413 بالعاصمة المقدسة، و115 بمنطقة المدينة المنورة، و306 بالمنطقة الشرقية، و88 بمنطقة عسير، و10 بتبوك، و97 بحائل، و26 بالقصيم، و75 بجازان، و53 بمنطقة نجران، و38 بالحدود الشمالية، و3 بمنطقة الجوف، و9 بمنطقة الباحة.