"الفلك الدولي": الأربعاء أول أيام العيد ورؤية هلال شوال غدًا مستحيلة

أكّد مركز الفلك الدولي أنّ الأربعاء المقبل 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك باعتماد رؤية الهلال.
وأوضح المركز أن رؤية هلال شهر شوال يوم غد الاثنين مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، لافتًا إلى أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء ممكنة بالعين المجرّدة من العديد من مناطق العالم الإسلامي.
وتابع: يمكن الاطلاع على نتائج رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء بشكل مباشر من خلال موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة من الرابط التالي:
https://astronomycenter.net/icop/shw45.html
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الفقهاء والفلكيين يرون أنه لا داعي لتحرّي الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين؛ لأن القمر غير موجود في السماء وقتئذ، وعليه فإن رؤية الهلال مستحيلة في ذلك اليوم استحالة قاطعة من تلك المناطق، وهذا معروف مسبقًا من خلال الحسابات العلمية القطعية، وقد كانت إحدى توصيات المؤتمر الفلكي الثاني الذي حضره فقهاء ومتّخذو قرار من العديد من الدول الإسلامية ما نصه: "إذا قرر علم الفلك أن الاقتران لا يحدث قبل غروب الشمس، أو أن القمر يغرب قبل الشمس في اليوم التاسع والعشرين من الشهر فلا يدعى لتحري الهلال".
وأقرّ الفقهاء ألا تعارض بين هذه التوصية وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بتحري الهلال؛ إذ إن هذه التوصية متعلّقة فقط بالحالات التي نعلم فيها مسبقًا أن القمر غير موجود في السماء بناء على معطيات قطعية، وبالتالي فإن تحرّيه ونحن متأكدون أنه غير موجود قد يبدو وكأنه تهميش للعقل والعلم.
وأضاف: من بين الفقهاء الذين دعوا لمثل هذه التوصية حتى قبل انعقاد المؤتمر الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة ومستشار الديوان الملكي، إضافة إلى أن هذه التوصية معتمدة بطبيعة الحال في بعض الدول الإسلامية التي تعتمد رؤية الهلال أساسًا لبدء الشهر الهجري.