أمير الشرقية يزور ملعب أرامكو ويطّلع على سير العمل في المشروع

ويُعد ملعب أرامكو من المشاريع الوطنية النوعية ، حيث صُمم ليكون منشأة رياضية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، بطاقة استيعابية تتجاوز 47,000 مقعد ، وعلى مساحة تقارب 800,000 متر مربع، مع مواقف سيارات تتسع لنحو 9,000 سيارة. واستُلهم تصميمه من مفهوم “الدوامة” الذي ينعكس في واجهته المعمارية وتفاصيله الداخلية، ليُشكّل أيقونة معمارية تضيف بعداً جمالياً إلى المشهد الحضري في المنطقة، وتواكب مستهدفات جودة الحياة ضمن برامج التنمية الشاملة.