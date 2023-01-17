"ابن ملحم" يتوّج بـ"نخبة الشعل" في مهرجان المؤسس للإبل

وعبر عن سعادته بحصوله على هذه الألقاب الفريدة من نوعها، والتي لم يحصل عليها مشارك آخر بلون الشعل؛ حيث حقّق كل الألقاب الكبيرة بهذه النسخة القوية والصعبة، والآن "سلطانات" حاملة اللقب في الأشواط الملكية.