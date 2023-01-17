"ابن ملحم" يتوّج بـ"نخبة الشعل" في مهرجان المؤسس للإبل

توج مالك الإبل فلاح بن سلطان بن ملحم، اليوم الثلاثاء، بالمركز الأول في مسابقة "نخبة النخبة" للون الشعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.
وضمّ "ابن ملحم" بمنقيته الشهيرة سلطانات مطير النخبة إلى "سيف الملك"، الذي حقّقه، في هيمنة على الأشواط الملكية النخبوية بالمهرجان.
وعبر عن سعادته بحصوله على هذه الألقاب الفريدة من نوعها، والتي لم يحصل عليها مشارك آخر بلون الشعل؛ حيث حقّق كل الألقاب الكبيرة بهذه النسخة القوية والصعبة، والآن "سلطانات" حاملة اللقب في الأشواط الملكية.
كما عبر "ابن ملحم" عن شكره لكل من قدم التهاني والمباركة من جمهور سلطانات من قبيلة مطير ومن كل القبائل.
وتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، والشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على اهتمامهم الدائم بقطاع الإبل وأهلها.
وهنّأهم على نجاح النسخة السابعة في جائزة الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، الذي وصل لمكانه يفتخر بها أهل الإبل أمام نظرائهم في كل دول العالم.