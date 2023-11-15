بعد يوم من فرحتها باستلام منزلها بجازان.. وفاة الخالة مريم الفرساني "حائكة الطواقي"

وكانت "أم زكي" تركز في حرفتها التي كانت تعدها مصدر رزقها الوحيد، مستخدمة الإبرة والخيوط القطنية البيضاء في حياكة هذا النوع من الطواقي، وتستغرق في حياكة الواحدة منها ما بين 10 إلى 15 يومًا، ويختلف سعرها حسب نوع تصميمها وتطريزها والوقت المستغرق في الحياكة، لتتراوح أسعارها ما بين 80 إلى 120 ريالًا للطاقية الواحدة.