عبر "الدال".. انطلاق مزاد "هدن" اليوم لبيع 10 عقارات سكنية وتجارية شرق الرياض

بدأت شركة إتقان العقارية مساء اليوم إطلاق المزاد العلني الإلكتروني "هدن" الذي تنفذه عبر منصة الدال لبيع 10 من المنتجات العقارية بالرياض "تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)" الصادر بقرارٍ من محكمة التنفيذ.
وبدأت المنصة فعاليات المزاد الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء الـ 18 من شهر محرم الجاري 1446 هـ، الموافق 24 يوليو 2024 م، كما سيتواصل المزاد حتى يوم الأحد الموافق الـ 22 محرم لعام 1446هـ، الموافق 28 يوليو 2024م ما بين الساعة الخامسة والساعة 6:40 دقيقة مساءً.
وفي التفاصيل، تتميز العقارات المعروضة في "هدن" بتنوع مساحاتها ومجالات الاستثمار فيها وجاهزيتها ومواقعها التي تجعل منها فرصة سانحة للمستثمرين في شرق العاصمة الرياض، مؤكدة أن العقارات المعروضة بالمزاد: هي ثمان فلل للاستخدام السكني والاستثماري بأحياء الحمراء والمنار واليرموك والنهضة والمونسية والنسيم الغربي، إلى جانب عمارة تجارية بحي السعادة وشقة سكنية فاخرة بحي القدس، تبلغ مساحة مجموع العقارات المعروضة (5,624.79) متراً مربعاً.
وبيّنت "إتقان العقارية" أن مما يميز عقارات "هدن" وقوعها في أحياء شرق مدينة الرياض التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، وتقع بجوار عدد من القطاعات الحيوية والمستشفيات والمرافق الحكومية كمدينة الملك عبدالعزيز الطبية ومستشفى الأمير محمد عبدالعزيز ومدينة تدريب الأمن العام وعدد من الكليات الطبية والمعاهد بالإضافة للأسواق التجارية المهمة في شرق العاصمة.
وتتميز عقارات "هدن" بمواقعها الاستثنائية بشرق الرياض وطبيعتها المعمارية المهيأة ضمن محيط سكني راقٍ ومتميز وقربها من العديد من المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية التي تربطها بكل مناطق المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة الرياض تشهد ارتفاعاً في حجم الطلب على المنتجات العقارية في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي حققت نقلة كبيرة في تنفيذ المشاريع السياحية والتطويرية التي حفزت السياح للتوافد من مختلف دول العالم، إلى جانب كونها مقراً للمؤتمرات الدولية والمحلية والمعارض العالمية، مما شكّل خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في طلبات تملّك العقارات بالمواقع الحيوية بالعاصمة.
ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في مزاد "هدن"، إلى المبادرة في تطبيق كافة الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية والبدء بالمزايدة عبر رابط الموقع للمزاد عبر منصة الدال كما يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم"920001019"، أو عبر الجوّال "0539647777"، سائلة الله للجميع التوفيق.
ويمكن الاطلاع على بروشور العقارات المعروضة عبر الرابط