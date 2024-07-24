عبر "الدال".. انطلاق مزاد "هدن" اليوم لبيع 10 عقارات سكنية وتجارية شرق الرياض

وفي التفاصيل، تتميز العقارات المعروضة في "هدن" بتنوع مساحاتها ومجالات الاستثمار فيها وجاهزيتها ومواقعها التي تجعل منها فرصة سانحة للمستثمرين في شرق العاصمة الرياض، مؤكدة أن العقارات المعروضة بالمزاد: هي ثمان فلل للاستخدام السكني والاستثماري بأحياء الحمراء والمنار واليرموك والنهضة والمونسية والنسيم الغربي، إلى جانب عمارة تجارية بحي السعادة وشقة سكنية فاخرة بحي القدس، تبلغ مساحة مجموع العقارات المعروضة (5,624.79) متراً مربعاً.